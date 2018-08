Die erste neue Folge von Promi Big Brother schlug richtig ein! Gestern startete endlich die sechste Staffel der kultigen Reality-Show – die Zuschauer konnten unter anderem DSDS-Gewinner Alphonso Williams (56), Bachelorette-Boy Johannes Haller (30) und Busenwunder Sophia Vegas (30) beim Einzug in den Container beobachten. Für diese spannenden Szenen setzten sich rekordverdächtig viele Fans vor die Fernseher: Die Auftaktsendung von "Promi Big Brother" hatte die besten Quoten seit vier Jahren!

Das Onlinemagazin DWDL berichtete nun: Die gestrigen Szenen brachten dem Sender Sat.1 ganze 2,37 Millionen Zuschauer ein – so gut lief die Show schon seit 2014 nicht mehr! In der wichtigen Zielgruppe der 14 bis 49-Jährigen belief sich der Marktanteil sogar auf stolze 17,9 Prozent. Noch vor einem Jahr hatte die erste Episode der Staffel mit "Bachelor in Paradise"-Beauty Evelyn Burdecki, Ex-GNTM-Kandidatin Sarah Knappik (31) und Co. lediglich 13 Prozent eingespielt.

Auch die kommende Folge verspricht spannend zu werden: Die Kandidaten bekommen überraschend weiteren Zuwachs. Ex-Kicker Umut Kekilli (34) wird zukünftig mit ihnen im Container wohnen – anstelle von Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (64), der bereits an Tag zwei das Handtuch warf! Seid ihr auch ein Fan von "Promi Big Brother"? Stimmt ab!

