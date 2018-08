Zu wenig Busen-Alarm? Bei Promi Big Brother ging es in diesem Jahr in den ersten Folgen schon so richtig rund: Love Island-Beauty Chethrin Schulze (25) packte aus und unterhielt die Zuschauer zusammen mit YouTube-Erotiksternchen Katja Krasavice (22) mit einem heißen Sex-Talk. Unter anderem ließ Chethrin durchblicken: Sie hätte sich auf der Liebesinsel sehr gern das eine oder andere Mal etwas freizügiger gezeigt.

"Ich habe immer meine Brüste ausgepackt – das haben sie nicht einmal ausgestrahlt", beschwerte sich die 25-Jährige in einem Sat.1-Clip bei der "Doggy"-Interpretin. Katja schien das Unbehagen ihrer Kollegin überhaupt nicht nachvollziehen zu können. Begeistert antwortete sie: "Voll gut, du konntest nackt sein?" Daraufhin änderte Chethrin offensichtlich ihre Meinung und betonte, dass sie gar nicht gewusst habe, dass sie sich auch komplett hüllenlos hätte zeigen können: "Ich hab meine Mumu nicht ausgepackt, aber obenrum habe ich mich immer so geduscht!"

In ihrer Unterhaltung machten die beiden Mädels noch eine Menge anderer pikanter Geständnisse. Unter anderem erzählte die ehemalige LI-Teilnehmerin, wie die Kandidaten der Kuppelshow miteinander geschlafen haben, ohne die Aufmerksamkeit der Kameras auf sich zu ziehen: "Manche haben es unter der Dusche gemacht, manche haben sich eine Höhle gebaut", berichtete sie im TV-Container.

Instagram / Katjakrasavice.mrsbitch Katja Krasavice, YouTuberin

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, diesjährige Kandidatin bei "Promi Big Brother"

RTL II Chethrin Schulze bei "Love Island" 2017



