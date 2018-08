So schlecht geht es Silvia Wollny (53) wirklich! Die elffache Mutter kämpft in der diesjährigen Promi Big Brother-Staffel um den Sieg – und die hat es bisher in sich. Bisher gab es unter anderem viele Tränen, versaute Badewannen-Action und die Schwangerschaftsbombe von Sophia Vegas (30). Aber auch das Reality-Sternchen sorgte für eine traurige Überraschung: Silvia offenbarte, dass sie ihren Vater nie kennengelernt habe. Wie schwer das für die Blondine ist, hat ihre Tochter Sarafina (23) jetzt verraten.

Im Gespräch mit Rosenkavalier Daniel Völz (33) sprach Silvia über ihre schwierige Vergangenheit. Sie habe am Totenbett ihrer Mutter erfahren, dass ihr Papa nicht ihr leiblicher Vater sei – mehr als ein Bild dieses Mannes habe sie nicht. "Ich glaube schon, dass es belastend für Mama ist, weil sie sagt auch oft, sie würde ihn gerne kennenlernen. Und wenn man mal überlegt, wie lange meine Oma tot ist und wie lange meine Mutter damit rumläuft", erzählte Sarafina im Sat.1-Interview. Die quälenden Gedanken an ihren Erzeuger scheinen Silvia nicht loszulassen. Als die Familie vor Kurzem in alten Fotos stöberte, habe die 53-Jährige plötzlich das Foto ihres Papas in den Händen gehalten: "Und dann kam halt alles wieder hoch."

Ihre ehrliche Art, mit der sie in der vergangenen Folge vor allem mit Busenwunder und Bald-Mama Sophia aneckte, scheint bei den Zuschauern aber gut anzukommen. In einer Promiflash-Umfrage sichert sich das Wollny-Oberhaupt die Favoriten-Goldmedaille – und läuft damit auch Bachelorette-Hottie Johannes Haller (30) mit Vorsprung den Rang ab.

Facebook / sarafina.wollny Sarafina Wollny, Tochter von Silvia Wollny

SAT.1/Marc Rehbeck Silvia Wollny, "Promi Big Brother"-Kandidatin

SAT.1/Marc Rehbeck Johannes Haller, "Promi Big Brother"-Teilnehmer 2018

