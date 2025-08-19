Babynews geleakt: Mama Silvia Wollny schießt gegen Calantha

Ein neuer Konflikt in der berühmten Reality-TV-Familie sorgt für Schlagzeilen. Calantha Wollny (24) hat öffentlich verkündet, dass ihre Schwester Loredana Wollny (21) ihr zweites Kind erwartet. Diese Nachricht wurde offenbar ohne das Einverständnis von Loredana veröffentlicht, was nicht nur bei ihr, sondern auch bei Mama Silvia Wollny (60) für Verärgerung gesorgt hat. Nun setzt Silvia ein klares Statement auf Instagram: In ihrer Story teilt sie die kritischen Worte eines Fans, der Calanthas Verhalten scharf verurteilt.

Die Aussagen, die Silvia aufgreift, beschreiben Calanthas Handlungen als berechnend und unsensibel. In dem reposteten Beitrag heißt es unter anderem: "Was für eine kranke Aktion ist das schon wieder von Calantha?" und "Nichts von dem, was Calantha rund um die Familie postet, ist nett gemeint – rein gar nichts." Der Fan bezieht sich auch auf die angespannten Verhältnisse innerhalb der Familie, da Calantha offenbar keinen näheren Kontakt mehr zu ihrer Mutter oder den Geschwistern hat. Indem Silvia die Nachricht in ihrer Story teilt, zeigt sie deutlich, dass sie diese Meinung teilt und den Leak ihrer Tochter nicht toleriert.

Der Streit setzt damit eine bereits angespannte Familiengeschichte fort. Calantha war in den letzten Monaten immer wieder durch ihre distanzierte Haltung zur Wollny-Familie aufgefallen. Doch dass sie nun eine so intime Neuigkeit wie eine Schwangerschaft öffentlich machte, sorgt für besonders große Wellen. Mittlerweile haben Loredana und ihr Mann Servet selbst bestätigt, ein zweites Kind zu erwarten.

RTLZWEI, Instagram / calantha_wollny Collage: Silvia Wollny und Calantha Wollny

Instagram / calantha_official Calantha Wollny, TV-Bekanntheit

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny und Servet

