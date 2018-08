Nach Tag vier: Wer ist euer "Promi Big Brother-Favorit?

Der fünfte Tag bei Promi Big Brother ist angebrochen! Zwölf mehr oder weniger bekannte Stars und Sternchen kämpfen um die Siegerprämie von 100.000 Euro. Die anfängliche Harmonie in der TV-Herberge ist inzwischen verpufft. Es scheint, als habe mit den sinkenden Temperaturen in Deutschland der eine oder andere Insasse auch sein sonniges Gemüt verloren – oder sogar an Beliebtheit bei den Zuschauern?

Weniger beliebt bei den Show-Fans ist nach wie vor Ex-Zehnkampf-Europameister Pascal Behrenbruch (33) und auch Nachrücker Umut Kekilli (34) konnte – trotz heißer Duschperformance – noch nicht wirklich beim Publikum punkten. Geteilt wird die schlechte Platzierung der Jungs mit Motorsport-Fan Cora Schumacher (41), Ex-Marienhof-Darstellerin Nicole Belstler-Boettcher (55) und dem diesjährigen Bachelor Daniel Völz (33). Hellseher Mike Shiva (54) schaffte es hingegen von den hinteren Rängen zu Love Island-Sternchen Chethrin Schulze (25) ins Mittelfeld. Aber wie sieht es nach der gestrigen Folge aus? Ändert sich die Favoritenrolle oder bleibt alles beim Alten? Stimmt ab!

Insbesondere Sophia Vergas (30) eckt immer wieder mit ihren Mitbewohnern an. Erst mit Elffach-Mutti Silvia Wollny (53), dann mit Kuppelshow-Beau Johannes Haller (30). Ob das eine kluge Entscheidung war? Schließlich zählen beide – bisher – zu den beliebtesten Kandidaten. Oder kostet Silvias Hetze gegen die schwangere Sophia ihr am Ende sogar den Favoritenstatus?

Favoritenplatzierung nach Tag drei:

1. Silvia Wollny: 36,5 Prozent

2. Johannes Haller: 19,9 Prozent

3. Alphonso Williams: 12,5 Prozent

4. Katja Krasavice: 11,4 Prozent

5. Sophia Vegas: 7,2 Prozent

6. Chethrin Schulze: 4,8 Prozent

7. Mike Shiva: 2,1 Prozent

8. Nicole Belstler-Boettcher UND Daniel Völz: 1,5 Prozent

9. Cora Schumacher: 1,2 Prozent

10. Umut Kekilli: 1,0 Prozent

11. Pascal Behrenbruch: 0,6 Prozent

Die pausenlose gute Laune von Stimmungskanone Alphonso Williams (56) kommt offensichtlich sehr gut bei den Zuschauern an. Auf der Beliebtheitsskala hat der DSDS-Sieger von 2017 es sogar geschafft, Nackt-YouTuberin Katja Krasavice (22) den Rang abzulachen.

