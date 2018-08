Am Montagabend saß vermutlich jeder GZSZ-Fan mit Gänsehaut vor dem Fernseher! Gerade erst wurde Jo Gerner (Wolfgang Bahro, 57) von seinem Konkurrenten Sascha Keller (Aaron Thiesse, 38) bedroht und lebendig begraben. Als Ulrike Frank (49) als Katrin und Valentina Pahde (23) in der Rolle der Sunny sein Verschwinden bemerkt hatten, machten sie sich sofort auf die Suche nach dem Familienoberhaupt. Doch nicht nur der große Showdown kam gut bei den Zuschauern an. Auch Sunny-Darstellerin Valentina sorgte für Begeisterung vor den TV-Bildschirmen.

Auf der offiziellen Facebook-Seite der beliebten Vorabendserie häufen sich positive Kommentare zu Valentinas Schauspieltalent. Mit ihrem Auftritt bei dem Gerner-Grab-Dreh konnte die "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darstellerin die Fans von sich überzeugen. "Sunny war bisher nicht meine Lieblingsrolle, aber hier zeigt sie richtig viel Power!", stellte eine Zuschauerin fest. Eine andere fügte hinzu: "Die Rolle von Sunny wurde wirklich so super gespielt. Ich habe ihr das voll abgekauft!"

Bisher spannen die Produzenten ihr Publikum noch ziemlich auf die Folter. Am Dienstagabend hat das Warten endlich ein Ende: Nach einer Menge Drama wird sich klären, ob Sunny und Katrin es schaffen, Jo rechtzeitig zu finden. Glaubt ihr, dass der alteingesessene Serienfiesling doch überlebt? Stimmt ab in unserer Umfrage!

