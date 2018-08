Am Freitagabend saßen sicher so einige GZSZ-Fans geschockt vor den Fernsehbildschirmen. Jo Gerner, der von Wolfgang Bahro (57) verkörpert wird, wurde von seinem Konkurrenten Sascha Keller (Aaron Thiesse, 38) in den Wald gelockt. Dort wurde er aufgefordert, diesem 50.000 Euro und einen neuen Pass zukommen zu lassen. Ganz unerwartet hörten die Zuschauer daraufhin einen lauten Knall – Jo wurde von einem Schuss getroffen und anschließend lebendig begraben. Kann sich der seit 1993 existierende Charakter noch retten?

Achtung, Spoiler!

Nur kurz, nachdem der Anzugliebhaber verschwunden ist, erhalten Serienfrau Katrin (Ulrike Frank, 49) und Enkelin Sunny (Valentina Pahde, 23) einen Hinweis auf den Aufenthaltsort von Jo. Obwohl sie im Wald sein Auto finden, gibt es keine Spur vom Familienoberhaupt. Nach langer Suche findet Sunny das Grab ihres Großvaters und schafft es, ihn mit Katrins Hilfe in letzter Sekunde zu befreien. Schließlich wird der Anwalt in Lebensgefahr schwebend in ein Krankenhaus eingeliefert. Laut Bild soll es noch eine ganze Weile dauern, bis Jo wieder auf die Beine kommt – aber er soll es definitiv schaffen!

Wolfgang selbst soll den Dreh unglaublich lustig gefunden haben. Schließlich macht man diese Erfahrung auch nicht alle Tage! Erst kürzlich erklärte er: "Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es wurde viel gelacht und das ganze Team machte ständig schwarzhumorige Witze!" Aufhören kommt für den 57-Jährigen sowieso noch nicht infrage! Schließlich könnte er sich vorstellen, dass Jo auch noch Uropa wird oder mit dem Rollator durch die Gegend läuft. Die GZSZ-Fans werden also noch eine ganze Weile etwas von dem Bösewicht haben!

MG RTL D / Rolf Baumgartner Aaron Thiesse und Wolfgang Bahro als Sascha Keller und Jo Gerner bei GZSZ

MG RTL D / Rolf Baumgartner Wolfgang Bahro, Valentina Pahde und Ulrike Frank, GZSZ-Darsteller

MG RTL D / Benjamin Kampehl Hinter den Kulissen bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

