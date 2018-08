Jermaine Jackson (63) überrascht seine Fans jetzt mit Wahnsinns-Neuigkeiten: Das Mitglied der musikalischen Geschwistergruppe The Jackson 5 traut sich erneut vor den Altar! Diese Bombe ließ der Bruder des verstorbenen King of Pop Michael Jackson (✝50) kürzlich in seinem Mallorca-Urlaub platzen. Das Verblüffende daran? Für den Singer-Songwriter handelt es sich nicht nur bereits um seine vierte Ehe, ihn und seine zukünftige Braut trennt auch ein beachtlicher Altersunterschied: Jermaines Auserwählte ist stolze 40 Jahre jünger als er!

Wie die holländische Zeitung De Telegraaf und andere Medien berichteten, bestätigte der 63-Jährige die erfreulichen News mit den klaren Worten: "Wir werden bald heiraten!" Der Sänger war kurz zuvor mit seinen Brüdern Tito Jackson (64), Marlon Jackson (61) und Jackie Jackson (67) auf die Baleareninsel gereist, um anlässlich ihres 50-jährigen Jubiläums vor spanischem Publikum zu performen. Über Velazquez, die neue Frau an seiner Seite, ist der Öffentlichkeit nicht viel bekannt – außer, dass sie mit ihren 23 Jahren gerade mal drei Jahre älter ist als Jermaines berühmte Nichte Paris Jackson (20). Wie sie wohl über die Hochzeitspläne ihres Onkels denkt?

Zuletzt war der Bassgitarrist zwölf Jahre lang mit Ehefrau Nummer drei, Halima Rashid, verheiratet. Der 28. November 2015 gilt jedoch ganz offiziell als Trennungstag der beiden, denn an diesem Datum wurde sie wegen häuslicher Gewalt festgenommen. Angeblich soll sie von ihrem damaligen Ehemann bespuckt worden sein, woraufhin sie ihm ins Bein gebissen haben soll.

