Alle warten auf das erste Foto! Am Dienstag kam Janet Jacksons (50) Sohn Eissa Al Mana gesund und munter zur Welt. Mit 50 Jahren bekam die Musikerin ihr erstes Kind. Ein Bild des Jackson-Spross' gibt es noch nicht. Doch Janets Bruder Jermaine (62) gibt nun erste Informationen darüber, wie sein Neffe aussehen könnte.

Bei der Enthüllung einer neuen Wachsfigur der Musik-Legende Michael Jackson (✝50) im Madame Tussauds in Berlin trifft Promiflash den zwölf Jahre älteren Bruder der Sängerin. Und der ist fast genauso aus dem Häuschen, wie die frischgebackenen Eltern. "Ich gratuliere ihr und ihrem wundervollen Ehemann zum Baby. Und ich hoffe, dass es aussieht, wie ich", schwärmt er im Interview.

Auf die Frage, ob er die "All For You"-Interpretin für eine gute Mutter hält, hat er eine klare Antwort: "Ich denke, sie wird eine großartige Mutter sein. Sie werden gute Eltern sein." Doch Janets Junge ist nicht das einzige Baby, auf das sich das ehemalige "The Jackson Five"-Mitglied freuen kann. Auch sein Sohn Jermaine Jr. erwartet in den kommenden Wochen Nachwuchs. Na, da hat Janets und Wissams Söhnchen ja schon bald einen Spielkameraden.

Nick Ut-Pool/Getty Images Janet und Jermaine Jackson in Santa Maria

Vittorio Zunino Celotto/Getty Images Janet Jackson bei der Giorgio Armani-Fashion Show in Mailand

Frazer Harrison/Getty Images Jermaine Jackson, Sänger



