Dank ihrer Promi Big Brother-Teilnahme weiß jetzt nun ganz Deutschland: Sophia Vegas (30) ist schwanger – und das bereits im vierten Monat. Im TV ließ die Ex-Frau von Rotlicht-Legende Bert Wollersheim (67) wie aus dem Nichts die Baby-Bombe platzen. Die freudige Nachricht kam allerdings nicht nur für die Zuschauer vor dem heimischen Fernseher überraschend, auch Freunde und Familie hatten nichts davon geahnt. Selbst Sophias Mama soll nicht gewusst haben, dass Nachwuchs unterwegs ist. In einem Interview plauderten jetzt zwei enge Freunde von Sophia aus, ob die Oma in spe den Schock bereits verdaut hat.

In der Fernsehsendung Akte Spezial gestanden die beiden BFF's der Kurvenqueen, dass auch sie bis zuletzt nichts von der Schwangerschaft gewusst hätten. "Als sie meinte, sie muss was sagen, hab ich gesagt: 'Pass' auf, die Alte sagt jetzt, sie ist schwanger!'", so Sophias Kumpel Marcel Walz (32). Kurz bevor seine Freundin in Deutschlands prominenteste WG eingezogen sei, habe er sich noch mit ihr unterhalten und in dem Gespräch hätten sie beide gesagt, sich momentan keine Kinder vorstellen zu können. Zu dem Zeitpunkt muss Sophia bereits schwanger gewesen sein.

"Wir sind nicht sauer. Bei ihrer Mutter weiß ich nicht, wie es aussieht. Aber bei uns braucht sie sich keine Sorgen zu machen", sagte Marcel in der Sendung weiter. Damit hat die Bald-Mama schon mal ein Problemchen weniger. Jetzt muss sie nur noch ihrer Mutter das überraschende TV-Geständnis erklären...

SAT.1/Marc Rehbeck Sophia Vegas Wollersheim, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Promi Big Brother, Sat. 1 Sophia Vegas lässt Baby-Bombe platzen

SAT.1 / Willi Weber Sophia Vegas beim Einzug in den "Promi Big Brother"-Container

