Große Rückkehrfreude bei Promi Big Brother! In der gestrigen Folge der kameraüberwachten Container-Show mussten die Moderatoren Jochen Schropp (39) und Marlene Lufen (47) geknickt verkünden, dass die TV-Mutter der Nation Silvia Wollny (53) wegen des Verdachts auf Gürtelrose den Fernsehknast frühzeitig verlassen musste. Auch die schwangere Sophia Wollersheim (30) wurde daraufhin in Quarantäne gebracht, da eine Infektion mit der hoch ansteckenden Krankheit in ihrem Zustand äußerst gefährlich gewesen wäre. Ein Ärzteteam wollte die beiden deswegen erst einmal überwachen. Nun die frohe Botschaft: Silvia und Sophia durften zu Promi-BB zurückkehren!

Wie Bild in Erfahrung gebracht hat, zogen die beiden Blondinen bereits am Donnerstagnachmittag wieder in den Baustellenbereich des BB-Hauses ein. Dort hatten Silvia und Sophia vor ihrer unfreiwilligen Show-Pause gehaust. Die Rückkehr war aber eine ziemlich knappe Entscheidung: Erst Silvias Besuch bei einem vierten Arzt am Donnerstagmorgen hatte für grünes Licht gesorgt. Statt an einer Gürtelrose leide Mama Wollny "nur" an einem Hautausschlag. Da eine Ansteckungsgefahr so ausgeschlossen werden konnte, durfte auch Sophia die ärztliche Obhut verlassen.

Der Ex von Rotlichtbaron Bert Wollersheim (67) habe man selbst die Wahl gelassen, zu dem TV-Experiment zurückzukehren. Dies bestätigte der Sender Sat.1 der Zeitung. Man habe der Lady mit der XXS-Taille die Möglichkeit geben wollen, unnötigen Stress in ihrer Schwangerschaft so zu vermeiden. Doch Sophia habe sich trotz allem entschieden, das Projekt "Promi Big Brother" durchzuziehen.

Promi Big Brother, Sat.1 Sophia Vegas und Silvia Wollny bei "Promi Big Brother"

Anzeige

Promi Big Brother, Sat.1 Sophia Vegas im "Promi Big Brother"-Haus

Anzeige

Promi Big Brother, Sat.1 Silvia Wollny im "Promi Big Brother"-Haus

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de