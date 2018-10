Fehlen Lucas Cordalis (51) ein paar Kumpels? Der Sänger führt mit Ehefrau Daniela Katzenberger (32) und Töchterchen Sophia Cordalis (3) ein glückliches Leben auf Mallorca. Auch seine Musik- und TV-Karriere kann sich sehen lassen. Gerade erst gewann er die zweite Staffel der Actionshow Global Gladiators. Im Finale ließ Lucas die Zuschauer aber auch mal einen Blick hinter seine Fassade blicken und offenbarte, dass er kaum Freunde hat.

Im Gespräch mit Konkurrentin Miriam Höller (31) erklärte sie, dass sie den Musiker bereits als einen Freund bezeichnen würde, weil er ihr während der Dreharbeiten so ans Herz gewachsen sei. "Ich hatte einen richtigen Freund, der war auch mein Trauzeuge und ist dann aber zurück nach England gegangen und seitdem... Wenn ich so recht überlege, war’s das. Ich habe viele Bekannte, aber richtige Freunde – nein", offenbarte Lucas daraufhin. Allerdings sei er zeitlich durch den Job und seine Tochter eben auch eingeschränkt, was das Ganze erschweren würde.

Ein paar neue Freunde hat der Wahl-Mallorquiner aber in der Show womöglich gefunden. Gerade zu DSDS-Star Joey Heindle (25) baute er über die Wochen in Thailand eine enge Verbindung auf und sie wollen sich auf jeden Fall wiedersehen.

P.Hoffmann/WENN.com Lucas Cordalis, Musiker

P.Hoffmann/WENN.com "Global Gladiators"-Teilnehmer 2018

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia

