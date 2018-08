Gibt es schon den ersten Shitstorm für Global Gladiators? Am heutigen Donnerstag geht die Abenteuer-Show in die zweite Runde. Acht prominente Kandidaten kämpfen darum, die Nachfolge von Vorjahressieger Oliver Pocher (40) antreten zu können. Schon beim ersten Spiel war jetzt Köpfchen gefragt: Die Stars mussten ihr Gesamtgewicht schätzen – die jeweilige Zahl auf der Waage der Container-Bewohner wurde dann auch einzeln gezeigt. Eine Reaktion darauf zog jetzt allerdings schon den Groll des Netzes auf sich!

Nachdem das Gewicht von Sabia Boulahrouz (40) auf den Bildschirmen erschien – rund 59 Kilogramm – hatte Stuntfrau Miriam Höller (31) nur noch eine Frage: "Sabia, du bist so schwer?" Das kam allerdings bei der Twitter-Community gar nicht gut an. "59 Kilo – 'du bist so schwer', hallo?!", zeigte sich eine Userin schockiert. "Was sind die sich denn jetzt gegenseitig wegen der Gewichte so am mobben?" und "'Wie schwer bist du?', sorry, aber hat die das echt gesagt?" wunderten sich zwei andere. Eine weitere Nutzerin versuchte es mit Sarkasmus: "Was?! 59 Kilo? Das ist echt krass viel. Geht ja gar nicht. Fett, alle fett." Dieser Tweet wurde noch mit den Hashtags #dummoderso und #fatshaming versehen.

Sabia schien die Nachfrage ihrer Konkurrentin, die durch ihre Teilnahme bei Germany's next Topmodel bekannt wurde, nicht weiter zu stören. Sie reagierte nur mit einem leichten Kopfnicken. Ob Miriams Kommentar sie die Gunst der Zuschauer kosten wird? Immerhin belegt das Model in einer Promiflash-Beliebtheitsumfrage momentan den zweiten Platz. Nur Lucas Cordalis (51) würden die Leser aktuell lieber mit der "Global Gladiators"-Goldmedaille sehen.

P.Hoffmann/WENN.com Sabia Boulahrouz, "Global Gladiators"-Kandidatin

obs/ProSieben Die "Global Gladiators"-Teilnehmer 2018

P.Hoffmann/WENN.com Lucas Cordalis, Musiker

