Katja Krasavices (22) Verhalten spaltet nicht nur die Meinungen der Promi Big Brother-Fans. Auch Deutschlands Prominenz weiß nicht, was sie von der offenherzigen Erotik-YouTuberin halten soll. Ex-Der Bachelor-Kandidatin Jessica Neufeld (24) zum Beispiel zeigte sich den heißen Duschkopfspielen gegenüber skeptisch, die Katja vor der Kamera im TV-Container performte. Eine weiß allerdings ganz genau, was sie von dem frechen Früchtchen halten soll: die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin Kattia Vides (30). Und das ist nicht sonderlich viel, wie sie online verrät.

Kattia nahm kein Blatt vor den Mund. Unter dem Post kommentierte sie: "Und so eine hat Millionen Follower! Die Welt ist kaputt gegangen und viele Leute stehen auf asozial und niveaulos! Soll die ein Vorbild sein?" Auch Promi-Mama Natascha Ochsenknecht (54) lud via Instagram ein zensiertes Foto der Kultblondine hoch und schrieb darüber: "Billiger super Assi fake Müll." Ob sie damit das Format selbst, die versexte PBB-Kandidatin oder etwas ganz anderes meinte, ließ sie offen.

Tatsächlich hat Katja auf Instagram 1,6 Millionen Fans. Die Kolumbianerin "nur" etwas über 77.000 Follower. Zusätzlich scharrt die Webvideoproduzentin noch 1,2 Millionen Abonnenten auf YouTube um sich. Was haltet ihr von Kattias Meinung? Stimmt ab!

Instagram / Katjakrasavice.mrsbitch YouTube-Star Katja Krasavice

WENN.com Natascha Ochsenknecht beim Deutschen Parfümpreis 2018

P. Hoffmann / Wenn.com Kattia Vides bei der ECHO-Verleihung 2018 in Berlin



