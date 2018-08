Zieht die Schauspielerin jetzt alle Register? Es ist schon fast zwei Jahre her, dass Angelina Jolie (43) und Brad Pitt (54) ihre Trennung bekannt gaben. Noch immer halten sie aber vor allem an einem fest: einem erbitterten Rosenkrieg – oftmals in Verbindung mit dem Sorgerechtsstreit um die Kinder! Da vor Gericht bereits beschlossen wurde, dass Brad sein Besuchsrecht behält, soll Angelina – die ursprünglich das alleinige Sorgerecht haben wollte – nun zu anderen Maßnahmen greifen: Die 43-Jährige beeinflusse ihre Kinder so, dass Brad nach und nach die Beziehung zu seinen Sprösslingen verliert!

Eigentlich wurde gerichtlich festgelegt, dass Brad jederzeit Kontakt zu seinen Kindern aufnehmen darf – und das ganz ohne Angelinas Zustimmung oder Überwachung. Wie Insider dem Magazin TMZ verraten haben, versuche die "Tomb Raider"-Darstellerin, den gemeinsamen Nachwuchs in ihre eigene Richtung zu lenken: Brad habe mittlerweile ernsthafte Probleme, eine Bindung zu seinen Kindern aufzubauen. Teilweise möchten sie ihn gar nicht mehr sehen. Besonders von ihrer Mutter beeinflusst seien die drei Jungs, während seine Töchter weiterhin ihrem Papa offener gegenüberstünden.

Aktuell sei Brad und Angelinas sechsköpfige Rasselbande in Los Angeles, wo der Hollywood-Star eigentlich genügend Zeit mit allen verbringen könnte. Die Insider berichten jedoch, dass die Regisseurin weiterhin probiere, einen Keil zwischen Brad und die Kids zu treiben – was es ihm erschwere, wieder ein normales Verhältnis zu seinen Söhnen und Töchtern aufzubauen.

Getty Images Angelina Jolie

Splash News Angelina Jolie mit ihren Kids in Paris

TORU YAMANAKA/AFP/Getty Images Brad Pitt bei einer Veranstaltung in Tokio, 2017

