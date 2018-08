Am siebten Tag der Sat.1-Reality-TV-Show Promi Big Brother müssen gleich zwei berühmte Bewohner ihre Koffer packen. Baldmama Sophia Vegas (30) musste schon vor dem großen Voting in der Liveshow ausziehen, um die Gesundheit ihres ungeborenen Kindes nicht zu gefährden. Doch der zweite Exit-Kandidat wurde wie geplant rausgeschmissen: Die Zuschauer vor den TV-Geräten wollten Sportler Pascal Behrenbruch (33) einfach nicht mehr sehen und wählten ihn aus der Show!

Da waren es nur noch zehn. Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher (55), DSDS-Star Alphonso Williams (56), Love Island-Beauty Chethrin Schulze (25), "Caro Motorsport"-Cora Schumacher (41), Der Bachelor-Junggeselle Daniel Völz (33), Bachelor in Paradise-Star Johannes Haller (30), Erotik-YouTuberin Katja Krasavice (22), Wahrsager Mike Shiva (54), TV-Mutti Silvia Wollny (53) und Profi-Kicker Umut Kekilli (34) haben noch immer die Chance, 100.000 Euro einzusacken. Sie verabschiedeten sich auf emotionale Art und Weise vom Auszugspromi des ersten Rausschmiss-Abends – er konnten es einfach nicht glauben!

Ob der erzwungene Exit an den stillen Minuten des Blondschopfs lag? Oder an der fehlenden Videobotschaft seiner Familie? Bei den Promiflash-Lesern lag Nicole allerdings an letzter Stelle. Sie sehen nach Tag sieben den blonden Schnuckel Johannes auf dem Siegertreppchen.

