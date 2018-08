Endlich sind alle Promi Big Brother-Bewohner wieder im berüchtigten TV-Container! Erst am gestrigen Nachmittag konnten die Gemüter der betrübten Fans wieder aufgeheitert werden: Nachdem Silvia Wollny (53) wegen des Verdachts einer Gürtelrosenerkrankung vorläufig aus dem Rennen genommen worden war, und auch die schwangere Sophia Wollersheim (30) deswegen in Quarantäne gesteckt werden musste, gab der Sender Entwarnung: Sowohl die TV-Mutter der Nation als auch das Taillen-Wunder durften in den Fernsehknast zurückkehren. Nach einem weiteren ärztlichen Besuch hat sich die Wollersheim-Ex jetzt aber doch dafür entschieden, das Projekt Promi BB vorzeitig zu beenden. Wem der elf verbliebenen Stars gönnt ihr den Sieg nach der siebten Folge am meisten?

Nach der freudigen Rückkehr der beiden Show-Blondinen wurden die Karten wieder neu gemischt. Silvia und Sophia zogen zurück auf die Show-Baustelle. Doch das war nur ein Highlight des siebten Tages im "Promi Big Brother"-Haus! Auch die zarte Knospe der Liebe zwischen Love Island-Blondchen Chethrin Schulze (25) und Ex-Bachelor Daniel Völz (33) spross fleißig weiter: Bei einer feuchtfröhlichen Poolparty kamen sich die beiden Kuppelshow-Experten verdächtig nah! Der 33-Jährige ließ sich sogar zu einem frechen Klaps auf Chethrins knackige Kehrseite hinreißen.

Bei der großen Live-Challenge konnten die Villenbewohner Chethrin, Daniel, Katja Krasavice (22) und Pascal Behrenbruch (33) trotz langer Partynacht zuvor das Duell in luftiger Höhe mit Abstand für sich entscheiden. Mit ihnen mussten sich vier der Baustellenpromis, Johannes Haller (30), Umut Kekilli (34), Nicole Belstler-Boettcher (55) und Cora Schumacher (41), blind aus 15 Metern Höhe abseilen. Die Belegung von Luxus- und Schmuddelbereich änderte sich an diesem Container-Tag also nicht.

Collage: SAT.1/Marc Rehbeck; Rodin Eckenroth/Getty Images Silvia Wollny und Sophia Vegas

Promi Big Brother, Sat. 1 Poolparty in der "Promi Big Brother"-Villa

Promi Big Brother, Sat.1 Katja, Chethrin, Pascal, Daniel, Umut, Johannes, Nicole und Cora bei "Promi Big Brother" 2018

