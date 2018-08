Tränenausbruch im Bachelorette-Halbfinale! Seit Wochen hat Nadine Klein (32) nur ein Ziel: Unter 20 liebeswilligen Junggesellen den Mann fürs Leben finden. Ihrem Traum ist die Rosenlady schon beachtlich nahe – mit Daniel Lott, Filip Pavlovic und Alexander Hindersmann sind nur noch drei Boys übrig. Und genau mit ihnen verbringt Nadine romantische Dreamdates. Die scheinen die Beauty ordentlich mitzunehmen: Sie weint bitterlich!

Die Dates mit ihren letzten Kandidaten scheinen vor allem eines zu werden: emotional! Wie der RTL-Trailer für die Folge am kommenden Mittwoch zeigt, verschlägt es Nadine und die Männer an traumhafte Orte – an denen auch wieder ordentlich geknutscht wird. Alexander und Daniel kommen erneut in den Genuss von den Lippen der Ex-Bachelor-Kandidatin. "Das steht außer Konkurrenz zu allem, was bisher in meinem Leben war", schwärmt Nadine in den Clip – was genau sie damit meint, bleibt aber vorerst noch ungeklärt. Und auch warum die 32-Jährige plötzlich in Tränen ausbricht, während sie bei gedimmten Licht an einem Tisch sitzt, bleibt erstmal noch das Geheimnis des Senders.

Klar ist nur: Die Entscheidung, welcher Herr ins große Rosen-Finale einziehen darf, wird Nadine auf keinen Fall leicht fallen. "Sie sind eigentlich alle drei in meinem Herzen", erklärt sie in dem kurzen Video. Was meint ihr: Welcher der drei Jungs schafft es bis ins Finale? Stimmt in unserer Umfrage ab.

MG RTL D Daniel Lott und Nadine Klein bei ihrem Dreamdate bei "Die Bachelorette"

Anzeige

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic mit Bachelorette Nadine Klein auf Korfu

Anzeige

MG RTL D Nadine Klein und Alexander Hindersmann in der dritten Folge "Die Bachelorette"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de