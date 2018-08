Liebevoller Beistand für Katja Krasavice (22)! Das Erotiksternchen sorgte am Samstag bei Promi Big Brother für den wohl bisher emotionalsten Moment der Staffel. Unter Tränen offenbarte die Blondine, dass sie vor ungefähr einem Jahr schwanger gewesen sei – und sich gegen das Kind entschieden habe. Einen Tag später scheint Katja ihre Beichte noch immer zu beschäftigen. Nachdenklich und traurig fristet die schlüpfrige Influencerin ihr Villa-Dasein – und wird von Alphonso Williams (56) aufgefangen!

Eine Sache, die ihren Mitbewohnern sofort auffällt: Der sonst so freizügige YouTube-Star trägt mehr Klamotten und ist wesentlich stiller als sonst. DSDS-Sieger Alphonso will seiner "Minnie Maus" in ihrer schwierigen Situation helfen. "Dieser kleine Körper ist dein Zuhause. Und wenn dein Zuhause nicht intakt ist und du hast zu viel Müll rumliegen, dann hast du keinen Platz mehr für dein eigenes Ich", erklärt er Katja. Damit ist der Appell an die "Doggy"-Interpretin aber noch nicht beendet: "Du musst dich immer lieben. Du liebst dich nicht, du machst dich kaputt!" Nach einer dicken Umarmung schlägt der Entertainer erneut ernste Töne an.

"Hör mal zu, mein Kind. Hör auf zu saufen, Party zu machen und arbeite. Du bist nicht dumm", versucht Alphonso, Katja zu erreichen. Auch am Abend, als sie betrübt im Bett liegt, lässt der Sänger sie nicht alleine, erzählt ihr Geschichten aus seinem Leben und stimmt noch einen Song an: "Hab' dich lieb, kleine Maus!" Bei so viel Fürsorge kann Katja ihre Tränen nicht mehr zurückhalten.

Promi Big Brother, Sat.1 Alphonso Williams und Katja Krasavice bei "Promi Big Brother"

Promi Big Brother, Sat.1 Alphonso Williams und Katja Krasavice in der neunten Folge von "Promi Big Brother"

Promi Big Brother, Sat.1 Katja Krasavice in der neunten Folge von "Promi Big Brother"



