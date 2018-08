Katja Krasavice (22) bringt endlich ihr Schweigen! In der vergangenen Promi Big Brother-Folge wurde klar: Dem Erotiksternchen liegt etwas auf dem Herzen. Die Blondine machte deutlich, dass sie ihr Geheimnis nicht mehr länger mit sich herumtragen möchte – rückte aber am Freitag dennoch nicht mit der Sprache raus. Jetzt sprang Katja über ihren Schatten und enthüllte unter Tränen: Sie war schwanger – und entschied sich gegen das Kind!

Im Gespräch mit "Big Brother" wurde es richtig emotional: Katja sprach über die schwerste Entscheidung in ihrem Leben, die vor ungefähr einem Jahr treffen musste. "Ich bin halt oft mit Jungs zusammen und natürlich, man passt manchmal nicht auf. Und dann war ich schwanger", begann sie zu erzählen. Sie sei innerlich einfach nur am Ende gewesen. "Ich bin dann noch mal zu Frauenärztin und die hat einen Ultraschall gemacht und dann ich das halt gesehen, das Kind", sagte sie und konnte die Tränen nicht mehr zurückhalten. Weil sie einfach so anders sei, könne sie keine Kinder bekommen – Katja wolle nicht, dass es ihrem Nachwuchs schlecht gehe oder es ausgrenzt werde, wie sie damals in der Schule. "Dann habe ich einen Termin gemacht. Und dann habe ich mich dagegen entschieden, dass ich das Kind bekommen möchte", erzählte sie weinend.

"Es war falsch einfach. Es wäre auch nicht gegangen, wie soll ich mich um ein Kind kümmern?", fragte sich die YouTuberin völlig aufgelöst. Sie habe nicht einmal gewusst, wer der Vater sei und könne einfach keine Verbindung zu einem Mann aufbauen. Die Tatsache, dass so viele Babythemen im Container präsent seien, wie die Schwangerschaft von Sophia Vegas (30), hätten ihr in den vergangenen Tagen den Rest gegeben: "Das hat mich total runtergeschlagen."

Promi Big Brother, Sat.1 Katja Krasavice bei "Promi Big Brother", Tag acht

Promi Big Brother, Sat.1 Katja Krasavice am achten Tag von "Promi Big Brother"

Promi Big Brother, Sat.1 Katja Krasavice an Tag acht bei "Promi Big Brother"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de