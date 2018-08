Er gilt als absoluter Mädchenschwarm – doch wie steht es wirklich um Florian Wünsches (27) Liebesleben? In der Serie Verbotene Liebe spielte der Schauspieler den hotten Emilio Sanchez, der zu Beginn der Soap nichts anbrennen ließ! Privat tickt der gebürtige Erfurter aber ganz anders als sein Seriencharakter – er sieht sich als treuen Romantiker, wie er Promiflash im Interview verraten hat.

Zuletzt musste Florian eine herbe Liebesschlappe einstecken, von der er sich noch nicht ganz erholt hat: "Ich war sehr lange in einer Beziehung, aber das ist, wie das leider Gottes immer so ist, jeder zieht weiter. Ich verschließe mich vor nichts, aber ich habe immer noch etwas Herzleiden, das ist, glaube ich aber legitim", verriet er Promiflash. Zukünftig wünsche sich der 27-Jährige natürlich wieder eine Partnerin an seiner Seite – und die möchte er nicht unbedingt übers Netz treffen: "Ich bin da ein bisschen oldschool, ich lerne Leute gerne Face-to-face kennen."

Florian sei bei der Auswahl einer Geliebten wichtig, dass mit ihr die Grundchemie stimme und dass er sein Gegenüber auch riechen könne. Auf Angebote von Fans habe sich der Hottie noch nie eingelassen, fände sie aber charmant.

Facebook / Florian Wünsche Florian Wünsche, Ex-"Schloss Einstein"-Darsteller

Anzeige

Facebook / Florian Wünsche Florian Wünsche in Köln

Anzeige

Jakob Kaliszewski/WENN.com Florian Wünsche, Schauspieler

Anzeige

Wünscht ihr euch mehr Updates zu Florians Liebesleben? Ja, total gerne! Nein, muss nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de