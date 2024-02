Welche "Schloss Einstein"-Kollegen kennt Flo Wünsche noch?

Wie eng ist Florian Wünsche (32) mit seinen ehemaligen "Schloss Einstein"-Kollegen? Der KiKa-Serie verdankt der Schauspieler seinen Einstieg in die Fernsehbranche. Als 16-Jähriger erlangte er dort erste Bekanntheit als Manuel Siewert. Seitdem hat sich Florian durch Rollen in Verbotene Liebe und "SOKO Stuttgart" zu einem der erfolgreichsten Ex-Einsteiner entwickelt. In einem exklusiven Promiflash-Interview erzählt der Schauspieler jetzt, zu welchen KiKa-Kollegen er noch Kontakt hat.

Florians Antwort mag einige Fans enttäuschen, denn er beschreibt den Kontakt so: "Es gibt ein paar Leute, die trifft man immer wieder, aber [Kontakt] zu den Darsteller-Kollegen [habe ich] so jetzt nicht mehr." Allerdings begegne er häufig ehemaligen Mitarbeitern der "Schloss Einstein"-Filmcrew bei Drehs. Trotz der fehlenden Beziehung zu seinen damaligen Kollegen blickt der Schauspieler positiv auf seine Zeit auf dem Erfurter Internat zurück: "Es war eine geile Zeit, ist aber jetzt tatsächlich schon sehr lange her."

Vielen Fans der KiKa-Serie ist Florians Rolle bis heute in Erinnerung geblieben. Auf Instagram kommentiert eine Userin: "Ich weiß schon, wieso ich damals so einen Crush auf Manuel hatte." Ein anderer Kommentar betitelt den Schauspieler als den "Grund, warum ich 'Schloss Einstein' nie verpassen durfte".

Florian Wünsche, Jurysitzung zum International Emmy Award

Florian Wünsche, Schauspieler

Florian Wünsche, Schauspieler

