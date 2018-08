Schreckliches Geständnis im Promi Big Brother-Haus! Seit über einer Woche fristet Katja Krasavice (22) schon im Container ihr Dasein. Bisher fiel die Blondine vor allem durch ihre quirlige Art, ihre fehlenden Klamotten und den Selbstbefriedigungssessions auf. In der vergangenen Folge des Formats lernte man sie allerdings von einer zerbrechlichen Seite kennen, denn in der Seele des Erotiksternchens sieht es manchmal deutlich düsterer aus: Am Samstagabend verriet Katja, in ihrer Kindheit von Selbstmordgedanken heimgesucht worden zu sein!

Je mehr Zeit die 22-Jährige in der Promi-WG verbringt, desto nachdenklicher wird sie offenbar. Im Sprechzimmer beim großen Bruder sprudelte es dann unter Tränen aus ihr heraus: "Es gab immer wieder Schicksalsschläge in meinem Leben." Sie ließ die Zuschauer wissen: "Ich wurde in der Schule mega ausgegrenzt. Dann habe ich meinen Bruder verloren. Der hat sich das Leben genommen. Dann habe ich noch einen Bruder verloren, weil er Krebs hatte." Diese Rückschläge hätten Katja so schwer belastet, dass sie irgendwann keinen Ausweg mehr gesehen habe. "Da habe ich zu meiner Mutter gesagt: 'Ich will nicht mehr da sein.' Da sagte meine Mutter zu mir: 'Wenn du nicht mehr willst, dann gehe ich auch!'" Dies sei der Punkt gewesen, an dem Katja gemerkt habe, dass sie kämpfen musste. "Seitdem war ich dann so, dass ich halt kalt bin."

Diese schlimme Lebensgeschichte sollte aber nicht das Einzige bleiben, was die YouTuberin der Öffentlichkeit an Tag acht offenbarte. Sie erzählte auch, dass sie im vergangenen Jahr schwanger gewesen sei – sich aber gegen das Kind entschieden habe, weil sie sich nicht zugetraut habe, es großzuziehen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Promi Big Brother, Sat.1 Katja Krasavice an Tag acht bei "Promi Big Brother"

SAT.1/Marc Rehbeck Katja Krasavice, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Promi Big Brother, Sat.1 Katja Krasavice im Sprechzimmer von "Promi Big Brother"



