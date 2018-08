Da machen die Fans von Benny Kieckhäben (28) große Augen: Der frühere DSDS-Kandidat hat sich ganz heimlich verlobt! Fast zehn Jahre ist es inzwischen her, dass der damals noch recht schrill gestylte Sänger es bis auf den fünften Platz der Talentsuche geschafft hatte. In Sachen Liebe erlebte der Musiker dann 2015 eine herbe Enttäuschung, nachdem seine Hochzeit geplatzt war. Und dennoch verlor er den Glauben an die Liebe nicht: Benny stellt seinen Followern nun seinen Verlobten vor, den er zuvor erfolgreich geheim gehalten hatte.

Auf seinem Instagram-Kanal erwartete die Fans am Montag ein großer Einblick ins Privatleben des 28-Jährigen, das er ansonsten lieber unter Verschluss hält. "Ich würde euch gerne jemanden vorstellen: zweieinhalb Jahre mein Beschützer und nun mein Verlobter! Du bist das Schönste, was mir in meinem Leben passiert ist", schwärmte der Teilnehmer der sechsten DSDS-Staffel und postete dazu ein Foto, auf dem er seinen Liebsten küsst. Wie der Mann heißt, der sein Herz erobert hat, behielt Benny allerdings erst einmal für sich.

Unter dem Pic trudelten jede Menge Glückwünsche für das verlobte Paar ein, unter anderem bekundeten auch Justine Heindle und DSDS-Alumnus Robin Eichinger (25) ihre Freude für die Turteltauben. Besonders süß: Benny bedankte sich bei fast jedem Kommentator für die Glückwünsche und lieben Worte! Die Freude muss bei dem Musiker umso größer sein, da er vor drei Jahren kurz vor dem Jawort verlassen worden war – mit seiner neuen Liebe soll nun nichts mehr schiefgehen.

Instagram / bennykieckhaeben Benny Kieckhäben

Instagram / bennykieckhaeben Benny Kieckhäben, Sänger

Instagram / bennykieckhaeben Benny Kieckhäben in Paris

