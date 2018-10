Ex-DSDS-Teilnehmer Benny Kieckhäben (28) hat unzählige Schmetterlinge im Bauch und alle können es sehen! Seit rund drei Jahren ist der Paradiesvogel nun in festen Händen und scheint damit überglücklich zu sein, wie er nun für alle öffentlich klarstellte. Mit einem zuckersüßen Posting auf seinem Social-Media-Kanal zelebrierte Benny die Beziehung zu seinem Liebsten und ließ mit der rührenden Liebesbotschaft seine Fans dahinschmelzen.

Auf Facebook bekannte sich der Sänger öffentlich zu seinen Gefühlen. „Mein Beschützer, mein bester Freund, mein Halt", lautete die Liebeshymne des 28-Jährigen. Zärtlich schaute er seinen Lebenspartner an. Das Knistern war selbst durch den Bildschirm spürbar. Erst vergangenen August stellte Benny seinen Followern den neuen Mann an seiner Seite vor, verkündete dabei auch die Verlobung der beiden Turteltauben. Über die Identität seiner großen Liebe hüllt er sich bis jetzt in Schweigen.

Bennys Partner ist sein Fels in der Brandung nach turbulenten Liebeszeiten. Vor drei Jahren wurde der Musiker von seinem damaligen Verlobten dramatisch verlassen. Besonders brisant: Bennys Ex-Partner ließ die Verlobung platzen, weil er sich für seine noch angetraute Frau entschieden hatte. Doch jetzt soll alles anders werden und die digitale Liebeserklärung spricht Bände.

Getty Images/ Mario Vedder Benny Kieckhäben, Ex-DSDS-Kandidat

Instagram / bennykieckhaeben Benny Kieckhäben und sein Verlobter im August 2018

Instagram / bennykieckhaeben Benny Kieckhäben

