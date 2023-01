Enthüllt: Das soll der "Kampf der Realitystars"-Cast sein!

Von Bauer sucht Frau-Star bis Schrottplatzlegende – in der diesjährigen Kampf der Realitystars-Ausgabe soll alles dabei sein! Vor wenigen Wochen haben die Dreharbeiten der neuen Staffel der beliebten TV-Show begonnen. Die Moderatorin Cathy Hummels (34) sowie die prominenten Kandidaten sind bereits in Thailand vor Ort. Doch wer sind in diesem Jahr eigentlich die prominenten Kandidaten? Jetzt wurde der gesamte Cast enthüllt!

Wie Bild erfahren haben will, gehört zu den 23 Kandidaten unter anderem die Influencerin Antonia Hemmer (22), Ex-Freundin von "Bauer sucht Frau"-Kultkandidat Patrick Romer (27). Auch Evanthia Benetatou (30), die bereits in einer anderen Datingshow, Der Bachelor, zu sehen war, stellt sich wohl dem neuen Abenteuer. Begleitet werden sie angeblich von Model und DJane Giulia Siegel (48), DSDS-Gewinnerin Aneta Sablik (34), Ex-Germany's next Topmodel-Teilnehmerin Sarah Knappik (36) sowie der einstigen Big Brother-Kandidatin Ingrid Pavic (36). Ebenfalls mit dabei sollen die "Hot oder Schrott"-Testerin Uschi Hopf, Goodbye Deutschland-Star Peggy Jerofke, Beauty & The Nerd-Single Emmy Russ (23) und die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Jéssica Sulikowski.

Wie bei den Frauen sind auch bei den Männern einige Datingshowstars am Start – etwa der Ur-Bachelor Paul Janke (41), sein Bachelor in Paradise-Schützling Serkan Yavuz (29) und Bachelorette-Finalist Lukas Baltruschat. Percival Duke (57) und Benny Kieckhäben (32) kennt man hingegen aus den Gesangsshows The Voice of Germany oder DSDS – Tim Sandt durch seine Beziehung mit der einstigen Kandidatin Annemarie Eilfeld (32). Darüber hinaus ziehen aber auch der "Die Ludolfs"-Star Manni Ludolf (60), der "Reeperbahn privat"-Wirt Daniel Schmidt und Fußballer Nico Patschinski. Die meiste Reality-TV-Erfahrung dürfte Matthias Mangiapane (39) haben, der bereits in einer Reihe Shows wie zum Beispiel Promis unter Palmen zu sehen war. Ergänzt werden soll der Cast auch in diesem Jahr von Zwillingen, dem "Big Brother"-Gewinner Sascha Sirtl und seinem Bruder Jay Sirtl, Köln 50667-Darsteller Jay Sirtl.

