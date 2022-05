Konnte die DSDS-Staffel überzeugen? In der Gesangssendung ist seit diesem Jahr vieles anders. Unter anderem wurde die Jury komplett ausgetauscht. Mike Singer (22), Maite Kelly (42) und Show-Urgestein Dieter Bohlen (68) mussten ihre Plätze am Pult für Florian Silbereisen (40), Toby Gad (54) und Ilse DeLange (44) räumen. Bei einigen Zuschauern kam das ziemlich gut an – bei anderen eher weniger. Doch was sagen die ehemaligen Kandidaten dazu?

Im Promiflash-Interview auf dem Bildrenntag in Gelsenkirchen erzählte Bernd Kieckhäben, der vor knapp zehn Jahren an DSDS teilgenommen hatte: "Mir gefällt es richtig gut, zumal es wieder so ein bisschen zum Ursprung zurückgekommen ist und dementsprechend alles wieder Sinn macht. Die Shows sind wieder schöner." Außerdem habe das Format wieder mehr Klasse. Paulina Wagner, die es 2020 bis ins Finale schaffte, sieht das ähnlich: "Neuerungen sind ja nicht immer schlecht und immer mal wieder ein frisches Gesicht da jede Woche zu sehen, ist auch für den Zuschauer unheimlich interessant." Zudem gefalle ihr, dass die Kandidaten in diesem Jahr nicht nur unheimlich gut singen, sondern in den Liveshows auch mit einer Liveband performen dürfen. Daniel Ceylan (36), der 2014 in der Sendung zu sehen war, fasste zusammen: "Ich muss sagen, dass die neue Staffel richtig geil ist."

Von ein paar anderen Ex-Kandidaten gibt es aber auch Gegenwind. Aytug Gün zeigt sich von der Jury ohne Dieter Bohlen, den er 2016 selbst kennenlernen durfte, nur wenig überzeugt. "Ich habe gemischte Gefühle. Ich finde, Dieter Bohlen muss einfach in dieser Show sein. Der ist einfach das Gesicht dafür gewesen." Momo Chahine vertritt eine ähnliche Meinung. "Das ist für viele ungewohnt. [...] Ich kann auf jeden Fall sagen, dass meine Staffel die geilste Jury aller Zeiten hatte. Das war mit Pietro Lombardi (29), Xavier Naidoo (50) und Oana und ich glaube, diese Jury zu toppen, ist schwierig", findet der Teilnehmer von 2019.

Instagram / berndkieckhaeben DSDS-Star Bernd Kieckhäben

ActionPress Daniel Ceylan und Severino Seeger im Mai 2022 in Gelsenkirchen

RTL II Der Sänger Momo Chahine

