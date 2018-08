Es sah nach einem Happy End aus – jetzt ist der Traum von einer gemeinsamen Zukunft allerdings geplatzt. Jennifer Matthias ist wieder Single, der Goodbye Deutschland-Star und Ralf Stein gehen getrennte Wege. Obwohl Ralf vor wenigen Monaten sogar zu seiner Liebsten nach Mallorca gezogen war, bestätigte die Ex-Verlobte von Jens Büchner (48) nun das Liebes-Aus. Über die genauen Hintergründe schwiegen die einstigen Turteltauben – bis jetzt!

In der heutigen Folge sprach das Duo erstmals über die Gründe der Trennung. "Er hat teilweise ganz andere Ansichten, Berlin und Mallorca kannst du nicht vergleichen, dir fällt hier halt nichts in den Schoß", erklärte Jenny im Goodbye Deutschland-Interview. Die Tatsache, dass Ralf keinen Job in seiner Heimat gefunden hätte, habe zu viel Frust und Streitigkeiten geführt. Jenny hingegen steht bis abends in ihrem Laden, was wiederum bei ihm Unverständnis auslöste: "Wenn man einen Job sucht, muss man auch aktiver suchen. Er soll wieder sein Ding in Berlin machen. Da passt er besser rein als auf die Insel." Die Mama des kleinen Leon habe schon seit Wochen mit dem Gedanken gespielt, sich zu trennen: "Das war halt doch nicht so passend, wie wir uns das erhofft hatten."

Ralf nahm das überraschende Liebesaus ziemlich mit. Erst im Mai hatte er mit Sack und Pack Deutschland verlassen, um bei seiner Jenny zu sein. "Wie es mir dabei geht? Kann man nur in einem Wort zusammenfassen: beschissen. Absolutes No-Go. Mir geht es schlecht. Ich bin der Liebe wegen hergekommen. Ich habe mich auf mein Bauchgefühl verlassen. Das geht ans Herz", ließ der Berliner seinen Gefühlen freien Lauf. Er habe Nächte lang geweint und wolle das Ende der Beziehung nicht akzeptieren – er will um seine Herzdame kämpfen.

Facebook / Jenny Deluex Jennifer Matthias auf Mallorca

MG RTL D / 99pro media Jennifer Matthias und Ralf bei "Goodbye Deutschland"

Instagram / matthias.jennifer Jennifer Matthias und Ralf Stein

