Liebesglück bei Bachelorette-Kandidat Dennis Zrener! In dem beliebten Dating-Format schickte Junggesellin Nadine Klein (32) den Influencer relativ früh nach Hause – nach der dritten Folge war das TV-Abenteuer für den Hottie vorbei. Doch diese Pleite kümmert den Bartträger bestimmt nicht mehr, denn er hat nur noch Augen für eine Dame: Bundesligaspielerin Ricarda Schaber! Die 1899-Hoffenheim-Kickerin und der Rosenanwärter sind verliebt!

Gegenüber Promiflash bestätigte der gelernte Tourismuskaufmann, dass er an die Blondine vergeben sei. "Wir sind seit einigen Tagen glücklich zusammen", plauderte er im Interview aus. Aber wie sind die beiden Turteltauben ein Paar geworden? Er verriet nur so viel: "Wir haben uns vor einiger Zeit bei einer Veranstaltung in Karlsruhe kennengelernt."

Ob sie bei ihrem ersten Treffen wohl über ihre Erfahrungen im Fernsehen gesprochen haben? Denn nicht nur Dennis machte in einer TV-Show mit, sondern auch seine aktuelle Mrs. Right Ricarda. Die Fußballspielerin hat an der Model-Castingshow Germany's next Topmodel teilgenommen. Wie gefällt euch das Couple? Stimmt darüber in unserer Umfrage ab!

MG RTL D "Die Bachelorette"-Kandidat Dennis

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi; MG RTL D Nadine Klein und Dennis Zrener

Anzeige

Instagram / riccischaber Ricarda Schaber

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de