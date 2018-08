Für Caroline Beil (51) wird es langsam richtig ernst. Etwa zwei Wochen vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Ava hatte ihr Liebster Philipp Sattler die Frage aller Fragen gestellt. Seitdem warten die Fans gespannt auf den großen Tag des Paares, das Datum ist allerdings noch topsecret. Lange kann es aber nicht mehr dauern, bis sich die Turteltauben das Jawort geben – denn Caroline selbst läutete nun via Social Media den Hochzeits-Countdown ein.

Auf Mallorca ließ die 51-Jährige noch einmal richtig die Seele baumeln und verband unter der spanischen Sonne das Angenehme mit dem Nützlichen. "Countdown läuft bis zur Hochzeit... Bräune steht...", hielt Caroline auf Instagram fest. Dazu teilte sie ein superheißes Pic, auf dem sie ihren Traumbody im Bikini präsentiert. Ihre Bräune wird bei diesem Anblick fast zur Nebensache, denn die Follower hatten nur Augen für ihren After-Baby-Body. "Respekt! Du siehst fantastisch aus und wirst eine wunderschöne Braut sein" und "Meinen größten Respekt! Du siehst ja besser aus als jede 20-Jährige", lauteten nur zwei der fast durchweg positiven Kommentare.

Die Hochzeitsglocken werden also schon bald läuten, wann genau es aber so weit ist, bleibt noch ein wohlbehütetes Geheimnis. Im April hatte Promiflash die Powerfrau zum Interview getroffen – dabei verriet sie so viel: "Wir planen das alles noch und das wird wohl auch in diesem Jahr noch stattfinden. Aber gibt noch nichts Genaues." Das hat sich offenbar mittlerweile geändert.

