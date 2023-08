Nach neun Jahren: Caroline Beil soll sich getrennt haben

Ist bei den beiden etwa alles aus? Seit Oktober 2014 sind Caroline Beil (56) und Philipp Sattler ein Paar. 2017 folgte dann die große Überraschung: Die Schauspielerin bekam im Alter von 50 Jahren zum zweiten Mal ein Kind! Rund ein Jahr später traten Caroline und der Zahnarzt dann vor den Traualtar. Doch nun soll es nach neun Jahren bei den beiden kriseln: Sind Caroline und Philipp etwa getrennt?

Das will Bild aus dem näheren Umfeld des Ehepaars erfahren haben. Zudem deutet auch das Instagram-Profil der 56-Jährigen auf eine Trennung hin: Eigentlich hatte Caroline gerne niedliche Selfies mit ihrem Mann geteilt – doch mittlerweile sind alle Pärchenbilder von ihrem Profil entfernt worden. Zu einem möglichen Liebes-Aus äußerte sich die gebürtige Hamburgerin bislang aber noch nicht.

Mit Promiflash hatten Caroline und Philipp noch im Juni darüber geplaudert, wie sie ihre Beziehung am Laufen halten. "Das ist natürlich eine Menge Organisation, wenn du zwei Kinder hast," erklärte Caroline, während Philipp beisteuerte: "Das sind viele Dinge, die unter der Oberkategorie Spießigkeit eingeordnet werden können, was uns gar nicht so ausmacht."

Getty Images Caroline Beil und Philipp Sattler im April 2018

Instagram / beilcaroline Caroline Beil und ihr Mann Philipp Sattler im Juni 2022

Getty Images Caroline Beil und ihr Mann Philipp Sattler

