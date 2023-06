Mama mit 50: Für Caroline Beil war es "scheiße anstrengend"

Das sind ehrliche Worte! Die Schauspielerin Caroline Beil (56) hatte zu ihrem 50. Geburtstag eine besondere Überraschung erfahren: Nachdem sie den Meilenstein in New York groß gefeiert hatte, konnte sie sich kurze Zeit später über einen positiven Schwangerschaftstest freuen. Ihre Tochter Ava ist mittlerweile sechs Jahre alt und wird bald eingeschult. Auch wenn Caroline für ihr spätes Mutterglück dankbar ist, so verrät sie nun: Ein kleines Kind zu haben ist auch ziemlich anstrengend!

Im Gespräch mit t-online offenbart die TV-Bekanntheit, dass der Mama-Alltag auch seine Tücken bereithalte: "Die ersten Jahre waren echt hart. So süß das immer ist, aber es ist so scheiße anstrengend." Das Elternsein mache müde, weshalb sie sich darüber freue, ihrer Tochter mittlerweile mehr selbstständig zutrauen zu können: "Es wird alles immer leichter. Du kannst die Kinder leichter mitnehmen, sie steigen alleine ins Auto ein, sie schnallen sich selber an – das ist ja das, was man alles immer machen muss."

Für ihr spätes Mutterglück hatte die Schauspielerin auch einiges an Kritik einstecken müssen. Das habe Caroline allerdings nie verstanden: "Diese Diskussionen haben wir im privaten Umfeld nie erlebt. Das ist ja auch eine innere Wahrnehmung. Die, die früher Omas waren, sind heute Mütter."

Caroline Beil und Philipp Sattler im Juli 2018

Caroline Beil beim Bayerischen Filmpreis 2023

Caroline Beil und Philipp Sattler im April 2018

