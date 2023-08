"Spießigkeit" ist Caroline Beils Rezept für Familienglück!

Private Einblicke bei Caroline Beil (56)! Die Schauspielerin wurde im Jahr 2017 mit 50 Jahren zum zweiten Mal Mama. Schon zuvor hatte der "Sturm der Liebe"-Star in einem Interview durchblicken lassen, dass die späte Mutterschaft für sie anstrengend sei. Im Promiflash-Interview plaudert die TV-Bekanntheit jetzt mit ihrem Ehemann Philipp Sattler aus, wie die beiden Familienglück und Karriere unter einen Hut bekommen. Dabei verraten Caroline und Philipp, dass Spießigkeit eine große Rolle spielt.

Die beiden offenbaren: Kinder und Karriere miteinander zu vereinen, sei grundsätzlich erstmal schwierig. Doch was genau ist das Geheimrezept, damit alles gut funktioniert? Planung heißt das Zauberwort, findet Caroline. "Das ist natürlich eine Menge Organisation, wenn du zwei Kinder hast," erklärt sie im Gespräch mit Promiflash. Ihr Mann ergänzt: "Das sind viele Dinge, die unter der Oberkategorie Spießigkeit eingeordnet werden können, was uns gar nicht so ausmacht."

Ohne Kinder waren sie unabhängiger und mussten nicht so viel planen. Das Leben mit Nachwuchs empfinden die Turteltauben daher als anstrengender, erzählen sie ehrlich. Die Frage, ob der neue Lebensstil sie stört, verneinen jedoch beide: "Manchmal ist es blöd, aber es gehört halt dazu." "Die Alternative wäre nicht besser", fügt ihr Mann lachend hinzu.

Anzeige

Action Press / Ot,Ibrahim Caroline Beil und Philipp Sattler mit Tochter Ava bei der Vernissage Juliane Golbs' in Hamburg, 2021

Anzeige

Instagram / beilcaroline Caroline Beil mit ihrem Mann Philipp

Anzeige

Instagram / beilcaroline Caroline Beil und ihr Mann Philipp Sattler im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de