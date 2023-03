Oben ohne: Caroline Beil (56) präsentiert ihre Hammer-Figur!

Caroline Beil (56) heizt ihren Fans ordentlich ein. Auf ihrem Social-Media-Account gewährt die Fernsehmoderatorin ihrer Community immer wieder Einblicke in ihren Alltag. Im vergangenen Monat überraschte sie die Follower beispielsweise mit einer Typveränderung: Die gebürtige Hamburgerin trug ihre Haare plötzlich in einer dunklen Lockenpracht. Nun präsentierte sich die Beauty erneut von einer ganz neuen Seite: Caroline setzte ihre traumhafte Figur in Szene.

Auf ihrem Instagram-Account postete die 56-Jährige jetzt einen heißen Schnappschuss von sich, auf dem sie oben ohne vor dem Spiegel posiert. Ihre Brüste verdeckt sie dabei mit ihren Armen, während ihr die Haare in leichten Wellen über die Schultern fallen. Dadurch kommt ihre Hammer-Figur auch bestens zur Geltung. "Gute Nacht, ihr Lieben. Ich gehe heute früh ins Bett… Zeitumstellung und so", scherzte sie unter dem Post. Aus diesem Grund trägt Caroline auf dem Bild zudem eine lässige blaue Schlafanzughose, die mit weißen Sternen gemustert ist.

In den Kommentaren brachten dann zahlreiche Fans ihre Begeisterung über das sexy Foto zum Ausdruck. "Absolut tolle Frau", "Sehr sexy" oder "Innen wie außen wunderschön", schrieben die Fans unter der Aufnahme. Auch Carolines Mann Philipp Sattler ließ es sich nicht nehmen, den Beitrag humorvoll zu kommentieren. "Und Abschminken bitte nicht vergessen!", mahnte er.

Instagram / beilcaroline Caroline Beil in Dubai, 2022

Instagram / beilcaroline Caroline Beil, Fernsehmoderatorin

Instagram / beilcaroline Caroline Beil im September 2022

