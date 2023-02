Typveränderung: Caroline Beil zeigt sich in ungewohntem Look

Hat sich Caroline Beil (56) etwa einer Typveränderung unterzogen? Die Moderatorin ist nicht bloß für ihre Rolle in der Serie "Herzflimmern" bekannt, sondern auch für ihre blonden Haare. Popularität hatte das Multitalent 1999 im Rahmen des Boulevardmagazins "Blitz" erlangt. Heute ist die Synchronsprecherin aus der deutschen Medienwelt gar nicht mehr wegzudenken. Caroline brauchte wohl eine Veränderung – im Netz zeigt sie sich nun mit einer völlig ungewohnten Frisur!

In einem neuen Post auf Instagram lächelt die 56-Jährige verschwörerisch in die Kamera. An sich nichts Ungewöhnliches – wären da nicht die schulterlangen braunen Korkenzieherlocken! Den Fans scheint die neue Frisur zu gefallen. "Das sieht mega aus", kommentiert eine von Carolines Followerinnen. Doch der Look ist offenbar nicht permanent. "Danke an die liebe Marie Amière, mich mal komplett zu verändern mit einer Perücke aus ihrem Portfolio", schreibt die einstige Dschungelcamp-Kandidatin selbst unter ihrem Beitrag.

Aufgrund der Löckchen fällt Carolines Promi-Freunden zudem eine Ähnlichkeit auf – nämlich zu der erfolgreichsten Kinderdarstellerin der Filmgeschichte! Tanja Lanäus (51) schreibt unter dem Post: "So geil! Shirley Temple (✝85) deluxe." Auch an Bürger Lars Dietrich (50) geht dies nicht vorbei. "Caroline Temple", kommentiert er begeistert.

Getty Images Caroline Beil bei der Berlin Fashion Week Autumn/Winter 2020

Instagram / beilcaroline Caroline Beil, Moderatorin

Getty Images Shirley Temple, Schauspielerin

