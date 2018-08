Sie entspannen gemeinsam im Familienurlaub! Vor einem Monat hat das Model Hanna Weig (22) dem GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt (32) das Jawort gegeben. Nach der feierlichen Zeremonie ging es direkt in die Flitterwochen. Seitdem jetten die Frischvermählten um die Welt – mit dabei ist auch die kleine Tochter Delia. Nach Urlaubsstationen an der Ostsee, in New York und Los Angeles hieß es nun: nächster Halt Miami. Dort lässt das Dreiergespann ganz gemütlich die Seele baumeln.

Paparazzi-Fotos zeigen, wie Jörn und seine Liebste sommerliche Temperaturen genießen. Sichtlich entspannt lassen sie es sich auf Hotelliegen gut gehen und die Sonne auf den Pelz scheinen. Auch Töchterchen Delia ist – dank niedlicher Kappe gut geschützt – mit dabei. Im Interview mit Bild sagte Jörn: "Für uns ist das hier in Miami ein ausgedehnter Entspannungsurlaub. Die meiste Zeit liegen wir am Pool. Nach Miami geht es noch weiter auf die Bahamas!"

Das nächste Abenteuer wartet also schon auf die kleine Familie.

Splash News Jörn Schlönvoigt und Hanna Weig auf Hochzeitsreise in Miami

Splash News Jörn Schlönvoigt und Tochter Delia in Miami

Splash News Jörn Schlönvoigt und Hanna Weig auf Hochzeitsreise in Miami

