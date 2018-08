Jörn Schlönvoigt (32) und Hanna Weig (22) haben sich am vergangenen Wochenende endlich das Jawort gegeben! Das Influencer-Pärchen hatte die letzten Wochen nur so auf ihren großen Tag hingefiebert und ihre Fans ganz heiß gemacht. Den Gang vor den Altar genossen der GZSZ-Star und das Model dann aber ganz privat – ohne Social Media. In einem Interview verrieten Jörn und Hanna jetzt zum ersten Mal, wie emotional der Hochzeitstag für die beiden wirklich war!

Am Samstag wurden die Eltern im Grand Hotel Heiligendamm an der Ostsee endlich zu Mann und Frau ernannt. Für beide ein unglaublicher Augenblick, wie Jörn im Gespräch mit Bunte offenbarte: "Es war ein extrem emotionaler Moment. Ich war so gerührt und überwältigt. Es war der zweitschönste Tag nach der Geburt unserer Tochter Delia." Nach dem großen Ereignis habe er noch einmal mehr sein Herz an seine Hanna verloren.

Hanna gab dann noch einen Einblick in ihre Hochzeitsnacht – zumindest, wie romantisch sie sie einläuteten. Mit ihren Freunden feierte das frisch vermählte Paar nämlich bis weit nach Mitternacht: "Um 1.30 Uhr sind wir in unsere Suite gegangen und haben auf der Dachterrasse mit Meerblick noch auf den Tag angestoßen. Wir waren extrem erschöpft von all den Emotionen", berichtete Hanna.

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn Schlönvoigt und Hanna Weig in Tirol

Anzeige

Getty Images Jörn Schlönvoigt und Hanna Weig

Anzeige

Instagram / hannaweig Jörn Schlönvoigt und Hanna Weig

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de