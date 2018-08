Auch ohne den Liebsten und ihr Kind macht Georgina Rodriguez (23) eine tolle Figur! Die Influencerin hat in Fußball-Profi Cristiano Ronaldo (33) ihren Traummann gefunden, das Paar krönte seine Liebe mit der Geburt der kleinen Tochter Eva. Auch mit einer angeblichen Verlobung mit ihrem Schatz hat die dunkelhaarige Beauty vor Kurzem Schlagzeilen gemacht. Die Netz-Beauty schafft es aber auch ohne Anhang auf die Titelblätter – mit einem heißen Auftritt!

Georgina besuchte am Mittwoch die Filmfestspiele in Venedig und haute alle mit ihrem sexy Look auf dem roten Teppich um! Die frischgebackene Mama war in ein schwarzes bodenlanges Spitzenkleid gehüllt. Das durchsichtige Material schmiegte sich perfekt an ihren Körper und nur ein dunkler Body verdeckte Georginas Körpermitte. Durch einen frechen Schlitz im Dress konnte die Schönheit ihr makelloses Bein strecken – das verlieh ihrem Outfit noch einen besonders verruchten Touch!

Bei diesem hotten Erscheinungsbild seiner Liebsten stockte Ronaldo bestimmt der Atem. Georgina passt mit ihren dunklen Haaren, den vollen Lippen und der weiblichen Figur total in sein Beuteschema.

Getty Images Georgina Rodriguez bei den Filmfestspielen in Venedig

Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo und seine Freundin Georgina Rodriguez

Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez im Urlaub

