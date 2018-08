Tetje Mierendorf (46) hat sich um 180 Grad gewandelt! Der deutsche Comedian speckte in den vergangenen Jahren unglaubliche 68 Kilogramm ab und erstrahlt jetzt mit deutlich erschlanktem Körper! Für die Gewichtsabnahme musste der Schauspieler seinen gewohnten Alltag komplett umkrempeln – jetzt führt der "Ein Teufel für Familie Engel"-Star ein komplett anderes Leben. Und in seiner neuen Normalität steht besonders die Bewegung an vorderster Stelle!

"Ich lasse das Auto immer öfter stehen, ich gehe die meisten Stecken zu Fuß oder fahre sie mit dem Rad. Einkäufe schleppe ich nach oben in den dritten Stock, ich nehme nicht den Aufzug. Ich benutze keine Rolltreppen mehr", verriet der fast zwei Meter große TV-Star in seinem Buch "Halbfettzeit: Mein neues Leben ohne Rettungsringe". Neben seinen ausgiebigen Sporteinheiten im Fitnessstudio suche Tetje wie ein "Trüffelschwein" in jeder Alltagssituation nach Bewegung. Besonders seine Frau Cornelia und seine kleine Tochter, die 2012 zur Welt kam, profitieren von seinem neuen Auftreten – so könne der Papa mit seinem Kind endlich wieder sportliche Ausflüge bestreiten.

Aber auch ein trauriges Ereignis bewegte Tetje zu seinem Wandel. In dem Jahr, in dem sein Spross geboren wurde, verstarb sein guter Freund und Comedy-Star Dirk Bach (✝51). Im Bunte-Interview gab er zu verstehen: "Im gleichen Jahr ist dann Dirk Bach gestorben und das war schon so eine Art Vergleichbarkeit. Ich dachte mir: Da ist ein Mensch an den Folgen seines Übergewichts gestorben, das würde mir auch blühen."

Becher/WENN.com Tetje Mierendorf mit seiner Frau Cornelia

WENN Tetje Mierendorf bei "Let's Dance" 2013

Mario Tama / getty Dirk Bach beim 21. Geburtstag von "PETA" in New York

