Tetje Mierendorf (45) hat ordentlich abgenommen. Ganze 170 Kilogramm brachte der Schauspieler zu Zeiten seiner Let's Dance-Teilnahme auf die Waage. Heute ist Tetje ganze 68 Kilo leichter. Wie er sein Gewicht hält, verriet er Promiflash jetzt auf der Musical-Premiere von "Mary Poppins" in Hamburg: "Ich mache jeden Tag Sport, achte auf meine Ernährung ganz klar und das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis. Das ist halt nichts, was begrenzt wäre auf ein paar Wochen oder Monate. So was ist eine lebenslange Aufgabe und danach lebe ich." An diesem Abend habe er allerdings vor, kalorisch zuzuschlagen. Warum so entspannt? Er könne das ja im Laufe der Woche wieder abtrainieren. Richtig!



