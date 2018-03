Gute Chancen auf den Sieg? Michael Schulte (27) geht am 12. Mai für Deutschland beim Eurovision Song Contest in Lissabon ins Rennen. Aber wie wird sich der rothaarige Lockenkopf schlagen? Promiflash hat bei den deutschen Promis nachgefragt – und die zeigen sich ziemlich optimistisch. Model und Moderatorin Sabia Boulahrouz (39) glaubt sogar, dass Michael die Lena Meyer-Landrut (26) macht und den ersten Platz beim Gesangswettbewerb holt: "Ich würde sagen Top Fünf. Man muss auch mal positiv an die Sache ran gehen. Der wird das Ding gewinnen."



