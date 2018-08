Sie sind einfach ein unschlagbares Team! Erst im Juni hatte Sarah Lombardi (25) mit einem Hände-Schnappschuss verraten, dass sie wieder verliebt ist. Nur wenige Tage später folgte das erste gemeinsame Pärchenbild mit ihrem Roberto. Ihre gemeinsame Zeit, die sie sich aufgrund der Fernbeziehung gut einteilen müssen, scheinen die Turteltauben aber nicht nur für kuschelige Momente zu nutzen: Sarah und Roberto trainieren zusammen im Sportstudio!

Nach der Geburt von Söhnchen Alessio (3) wollten die Babypfunde einfach nicht purzeln. Im vergangenen Jahr sagte die Sängerin den ungeliebten Kilos dann endgültig den Kampf an – und ist jetzt selbstbewusster denn je. Auch heute noch schwitzt Sarah regelmäßig beim Sport. Und wie könnte ein Work-out schöner sein, als mit dem Herzmann an seiner Seite? In ihrer Instagram-Story postete die Ex-DSDS-Finalistin zwei Fotos, die sie und ihren Roberto verliebt im Fitnesscenter zeigen. Auf dem einen Pic trägt der dunkelhaarige Hottie seine Freundin sogar auf Händen.

So glücklich die beiden jetzt auch sind – einfach habe es Roberto im Kampf um ihr Herz nicht gehabt, wie Sarah vor Kurzem im Closer-Interview erzählte. "Ich weiß, dass ich es ihm anfangs nicht leicht gemacht habe und mich nicht so habe fallen lassen können", erinnerte sich die Brünette. Sie habe sichergehen wollen, dass er in ihr mehr sehe als eine "Promi-Trophäe".

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und ihr Freund Roberto

