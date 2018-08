Selbst Frauen wie Heidi Klum (45) haben noch Fashion-Vorbilder! Sie ist eines der erfolgreichsten Topmodels der Welt und hat einen Body, der mit blutjungen Nachwuchs-Laufstegschönheiten locker mithalten kann. Außerdem verzaubert sie wohl bei jedem öffentlichen Auftritt die Fans mit ihrem sicherem Händchen für Mode-Styles. Doch selbst eine Heidi Klum schaut sich gerne mal bei anderen Damen aus dem Showbusiness was ab: Jetzt erzählt die Freundin von Tom Kaulitz (28), wer ihre ganz persönliche Fashion-Ikone ist!

Heidis Lieblings-Fashionista kommt noch nicht mal aus der Modebranche! Im Interview mit Gala plaudert die Blondine aus, mit wem sie nur zu gerne den Kleiderschrank tauschen würde: "Ich denke bei vielen Frauen, die ich treffe: Wow! Die zieht sich super an! Gwen Stefani zum Beispiel. Gwen ist eine Trendsetterin", schwärmt Heidi und rechtfertigt auch direkt, was den Stil der Sängerin so besonders macht. "Sie ist mutig mit ihrer Mode. Eine starke Frau, die ich supertoll finde."

Einen kleinen Haken habe Gwens Mode allerdings, räumt die Germany's next Topmodel-Jurorin ein: "Es ist natürlich schwierig, rumzulaufen wie Gwen Stefani. Nicht jede Frau kann so ins Office gehen." Übrigens ist nicht nur Heidi ein großer Fan der ehemaligen No Doubt-Frontfrau. Erst 2016 wurde die extravagante Blondine als "Frau des Jahres" ausgezeichnet.

FayesVision / WENN.com Heidi Klum am 21. August 2018

Getty Images Gwen Stefani im Juni 2018

Apega/WENN.com Gwen Stefani bei den Kids' Choice Awards in Los Angeles 2017

