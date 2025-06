Sehr freizügig: Heidi Klum zeigt sich oben ohne im Netz

Heidi Klum (52) sorgt mit einem neuen Instagram-Beitrag für Aufsehen. Das Model teilte in ihrer Story Einblicke vom Set ihres L'Oréal-Paris-Shootings und präsentierte sich dabei überraschend freizügig. Auf dem Foto zeigt sich die vierfache Mutter oberkörperfrei und verdeckt lediglich das Nötigste mit ihrem Arm. Der mutige Schnappschuss, entstanden in der Maske des Sets, zieht im Netz große Aufmerksamkeit auf sich und unterstreicht einmal mehr Heidis selbstbewussten Umgang mit ihrem Körper.

Die 52-Jährige scheint trotz ihres gedrängten Terminkalenders keine Pause einzulegen und steht nach der 20. Staffel von Germany’s Next Topmodel direkt wieder vor der Kamera. Mit ihrem Posting setzt sie ein klares Statement: Alter ist nur eine Zahl, wie sie bereits häufiger betonte, und sie fühlt sich auch jenseits der 50 in ihrer Haut wohl. Neben einem glamourösen Look mit auffälligem Make-up gewährte sie auch auf ihrem Instagram-Profil intime Einblicke in ihr Leben abseits des Rampenlichts, das sie mit ihren über 12 Millionen Followern teilt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Heidi ihren Fans im Netz ordentlich einheizt: Erst vor wenigen Monaten veröffentlichte sie ein pikantes Foto auf Instagram. Das ehemalige Victoria's Secret-Model posierte in aufreizender Spitzenunterwäsche inklusive Strapsen in einem Hotelzimmer. Fotograf des heißen Schnappschusses war dabei ihr Ehemann Tom Kaulitz (35).

Getty Images, Instagram Heidi Klum

Instagram / heidiklum Heidi Klum, 2025

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Februar 2025