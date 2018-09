Die strahlende Gewinnerin der diesjährigen Promi Big Brother-Staffel heißt seit Freitag Silvia Wollny (53)! Das mit dem Titel zusammenhängende Preisgeld hat die Elffach-Mutti auch schon verplant, allerdings nicht gänzlich für ihre Großfamilie. Sie kündigte schon in der Finalshow an, mit einem Teil der Summe Jugendlichen in Not helfen zu wollen. Einen Plan, wie Silvia das edle Versprechen einhalten wird, gibt es mittlerweile auch schon!

"Wir werden unsere Ferienwohnung voraussichtlich zum Ende des Jahres nicht vermieten, sondern lassen dort bis zu sechs Jugendliche wohnen", verriet sie entschlossen im Interview mit Gala. Mit der Hilfe ihres Projekts sollen diese Kinder dann auch die Möglichkeit bekommen, zur Schule gehen zu können – so wolle die 53-Jährige für mehr Chancengleichheit sorgen: "Wir wollen ihnen einen neuen Weg ebnen, damit sie nicht abstürzen und mit Drogen oder Prostitution in Verbindung kommen. Wir hoffen, dass das klappt."

Während der Show war die Blondine nie um einen witzigen Spruch verlegen. Als es dann aber darum ging, zu schildern, wofür sie die 100.000 Euro Gewinn einsetzen möchte, kamen ihr die Tränen. Gerade obdachlosen Kindern wolle sie helfen, weil sie selbst in den vergangenen Tagen gemerkt habe, wie hart das Leben auf der TV-Baustelle war.

Patrick Hoffmann/Wenn Silvia Wollny

WENN Silvia Wollny und Harald Elsenbast beim ECHO 2017

Instagram / Wollnysilvia Silvia Wollny, TV-Star

