Keine Party zum ersten Lebensjahr? Im September begeht die kleine Tochter von Tennis-Star Serena Williams (36) ihren ersten Geburtstag. Auf die Welt kam Alexis Olympia Ohanian Jr. (1) unter Komplikationen für ihre Mama, doch mittlerweile hat die Familie sich von dem Schrecken erholt und zelebriert jeden großen Schritt ihres Babys – zumindest fast. Wie die Sportlerin nun verriet, werden sie und Ehemann Alexis Ohanian (35) zum ersten Geburtstag ihres Kindes keine Party schmeißen.

Auf einer Pressekonferenz während des US-Open-Turniers wurde Serena auf den anstehenden Tag angesprochen. "Olympia feiert keine Geburtstage. Wir sind Zeugen Jehovas, also machen wir sowas nicht", erklärte sie laut Just Jared. In der Religionsgemeinschaft werden keine Geburtstage zelebriert, weil diese "Gott missfallen", beschreibt es die offizielle Website. Konkret verboten sei es allerdings nicht.

Besonders viel hat Serena bisher nicht über ihre Religion gesprochen. In einem Interview mit Vogue im vergangenen Jahr öffnete sie sich dem Thema aber etwas: "Ein Zeuge Jehovas zu sein, ist mir wichtig, doch ich habe es bisher nicht wirklich praktiziert und wollte mich immer mehr damit beschäftigen." Scheinbar wollen sie und ihr Mann den Glauben nun auch für ihre Tochter mehr in ihr Leben integrieren.

Instagram / serenawilliams Serena Williams mit Ehemann Alexis Ohanian und Baby Alexis Olympia in Windsor

Anzeige

JLN Photography/WENN.com Tennisstar Serena Williams

Anzeige

Instagram / serenawilliams Alexis Olympia Ohanian Jr. und Serena Williams

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de