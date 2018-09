Die haben es krachen lassen! Am Samstag feierten Bill (29) und Tom Kaulitz (29) ihren 29. Geburtstag. Die berühmten Tokio Hotel-Zwillinge waren mit Toms Freundin Heidi Klum (45) unterwegs und begingen ihren Jahrestag offenbar beim berühmten Burning Man Festival in den USA. Natürlich ließ es sich Modelmama Heidi nicht nehmen, ihren beiden Jungs auf Social Media zu gratulieren. Dazu postete sie ein paar Schnappschüsse der wilden Feierei.

Auf Instagram teilte die 45-Jährige einige Fotos von der Festival-Sause. "Alles Gute zum Geburtstag für diese beiden wunderschönen Menschenwesen", schrieb Heidi zu den Aufnahmen. Es ist nicht übersehbar: Die Germany's next Topmodel-Chefjurorin ist nicht nur bis über beide Ohren in den Gitarristen Tom verliebt, sondern hat auch Sänger Bill wirklich ins Herz geschlossen. Auf einem der Bilder schaut das Trio glückselig in die Kamera.

Gemeinsam machen die drei momentan eine Menge. Erst kürzlich haben sie zu dritt einen Strandausflug unternommen. Immer wieder betont Heidi, wie lieb sie auch den Zwillingsbruder ihres Schatzes gewonnen hat.

Instagram / heidiklum Bill und Tom Kaulitz

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz und Heidi Klum am Strand

Getty Images Heidi Klum bei der "America's Got Talent"-Show

