Vermisst Aaron Hilmer (19) sein Markenzeichen? Der junge Schauspieler stand kürzlich für den deutschen Kinostreifen "Das schönste Mädchen der Welt" vor der Kamera. Darin verkörpert er den Teenager Cyril, dessen Selbstbewusstsein unter seiner ziemlich großen Nase leidet – die wurde dem Hauptdarsteller täglich mithilfe von aufwendigem Make-up verpasst. Ist er nun – nach Ende der Dreharbeiten – erleichtert, die Nase wieder los zu sein? Aaron verriet Promiflash, dass ihm der Riesenzinken tatsächlich fehlt!

Obwohl er froh sei, nicht mehr stundenlang in der Maske sitzen zu müssen, wuchs Aaron die künstliche Riesen-Nase offenbar auch ans Herz. "Ich hab die sehr geliebt, diese Nase", erzählte er im Interview mit Promiflash. Mit seinen veränderten Gesichtszügen musste sich der Schauspieler jedoch nicht nur vor der Kamera arrangieren, auch abseits der Dreharbeiten erforderte seine Maske einiges an Übung. "Ich hab schon anders Kaffee getrunken, sonst hätte ich immer eine Schaumspitze vorne dran gehabt", so der 19-jährige Schauspieler.

Ob die Filmfigur Cyril trotz Riesen-Zinken am Ende das Herz ihres Schwarms erobern kann? Der Film, in dem unter anderem auch die YouTube-Stars Jonas Ems (21) und Julia Beautx (19) sowie Komikerin Anke Engelke (52) mit spielen, kommt am 6. September in die deutschen Kinos – dann können die Zuschauer mit dem sympathischen Schüler mitfiebern.

Getty Images Aaron Hilmer beim Filmfestival in München, 2018

Anzeige

Nadja Klier/TOBIS Film GmbH Der "Das schönste Mädchen der Welt"-Cast bei der Deutschlandpremiere

Anzeige

Nadja Klier/TOBIS Film GmbH Anke Engelke in "Das schönste Mädchen der Welt"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de