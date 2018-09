Der Tod von Christina Grimmie (✝22) erschütterte im Juni 2016 die Musikwelt: Während einer Autogrammstunde geriet die amerikanische The Voice-Teilnehmerin in eine Schießerei, starb daraufhin im Kugelhagel. Ihre Mutter Tina Grimmie versorgte die Fans der Verstorbenen posthum mit Songs, gründete außerdem eine Stiftung. Diese gab am Montag den Tod von "Mamma Grimmie" bekannt: "Tina hat jahrelang mutig gegen den Krebs gekämpft und ihre Familie stand ihr in ihren letzten Stunden zur Seite. Ihr Lachen, ihre Energie, ihre Kraft und Leidenschaft werden für immer ein Teil von uns sein."

Instagram / therealgrimmie Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de