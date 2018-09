Traurige Neuigkeiten erschütterten heute Mittag die Medienwelt: Rachael Bland ist tot. Vor zwei Jahren hatte die Moderatorin von "BBC Radio 5 Live" erfahren, dass sie unheilbar an Brustkrebs erkrankt war, kämpfte daraufhin öffentlich gegen das Leiden. Vor wenigen Tagen verabschiedete sie sich dann emotional von ihren Angehörigen – nun verkündete ihr geliebter Ehemann Steven die Nachricht von ihrem Tod auf Social Media.

Auf dem Twitter-Account seiner verstorbenen Frau veröffentlichte Steve Bland vor wenigen Minuten die erschütternden News. "Unsere wunderschöne, mutige Rachael starb heute Morgen im Beisein ihres engsten Familienkreises. Wir sind am Boden zerstört, doch sie würde wollen, dass ich allen, die sich für ihre Geschichte interessiert haben und uns unterstützende Nachrichten geschickt haben, danke. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel ihr das bedeutet hat!", schrieb er zu einem Selfie von sich und Rachel.

Noch am Montag hatte die Blondine sich selbst zuletzt in dem Netzwerk gemeldet: "Ich fürchte, meine Zeit ist gekommen. Und plötzlich erfahre ich, ich habe nur noch Tage. Es ist so surreal!", hatte die Journalistin ihre Gefühle offenbart.

Instagram / bigclittleme Rachael Bland mit ihrem Sohn Freddie

Twitter / RachaelBland Steve und Rachael Bland

Instagram / bigclittleme Rachael Bland im Krankenhaus



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de